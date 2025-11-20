Ο Τραμπ μιλά για «θανατική ποινή» κατηγορώντας Δημοκρατικούς για «στάση» επειδή κάλεσαν σε στρατιωτική ανυπακοή - Real.gr

«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!» είπε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αμέσως μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά έξι Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου που κάλεσαν τις ένοπλες δυνάμεις για πολιτική ανυπακοή για εντολές της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε πρωτύτερη ανάρτησή του ο Τραμπ αποκάλεσε αυτούς Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές «προδότες» επειδή προέτρεψαν δημόσια στρατιωτικούς και αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να αρνηθούν «παράνομες εντολές» από την κυβέρνησή του.

«Αυτό είναι πραγματικά κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, σχολιάζοντας ένα άρθρο σχετικά με την κλήση που έκαναν στο X έξι Δημοκρατικά μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, όλα εκ των οποίων είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών.

«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!! ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ;;» σχολίασε ο Τραμπ.

Στο βίντεό τους που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, οι έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού».

«Σήμερα, οι απειλές για το Σύνταγμά μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από εδώ στην πατρίδα μας», δήλωσαν αυτοί οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, πρώην μέλους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και αστροναύτη της NASA, και της γερουσιαστή Ελίσα Σλότκιν, η οποία υπηρέτησε για τη CIA στο Ιράκ.

«Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες διαταγές», προέτρεψαν.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές δεν διευκρίνισαν στο βίντεό τους σε ποιες διαταγές αναφέρονταν, αλλά ο Τραμπ και ο πιστός σύμμαχός του στο Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έχουν επικριθεί για τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένων του Λος Άντζελες και της Ουάσινγκτον, παρά τις αντιθέσεις των τοπικών αρχών.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης πραγματοποιήσει περίπου 20 επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον πλοίων που κατηγορούν -χωρίς να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο- ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 83 θανάτους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ