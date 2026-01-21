Ο Τραμπ παίρνει πίσω την απειλή για τους δασμούς ύστερα από συνομιλίες με τον Ρούτε σχετικά με τη Γροιλανδία - Real.gr

Η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου μετά τη συνάντηση με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει την απειλή για την επιβολή δασμών μετά από συνομιλίες με το ΝΑΤΟ και τον επικεφαλής του, Μαρκ Ρούτε, για «μελλοντική συμφωνία» σχετικά με τη Γροιλανδία.

Το έκανε ο ίδιος γνωστό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτει ότι η «λύση» θα είναι εξαιρετική για τις ΗΠΑ και όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ.«Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου», δηλώνει. Ο Τραμπ αναφέρει ότι θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το Golden Dome.