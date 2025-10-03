Ο Τραμπ «παραίτησε» τον διευθυντή του Μουσείου Αϊζενχάουερ που αρνήθηκε να δωρίσει σπαθί στον βασιλιά Κάρολο - Real.gr

Quantcast
Ο Τραμπ «παραίτησε» τον διευθυντή του Μουσείου Αϊζενχάουερ που αρνήθηκε να δωρίσει σπαθί στον βασιλιά Κάρολο

04:00, 03/10/2025
Διευθυντής μουσείου υποχρεώθηκε να παραιτηθεί, αφού αντιτάχθηκε σε αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να δωρίσει ένα σπαθί από τη συλλογή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τοντ Άρινγκτον παραιτήθηκε τη Δευτέρα, κατόπιν τελεσιγράφου «παραιτήσου, ειδάλλως θα απολυθείς», όπως είπε ο ίδιος στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, χωρίς να διευκρινίσει ποιος έδωσε την εντολή.

Το Μουσείο Αϊζενχάουερ, αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ (1953-1961), βρίσκεται στην πόλη Άμπιλιν του Κάνσας.

Ο παραιτηθείς διευθυντής του μουσείου απέρριψε αίτημα του Λευκού Οίκου να δωρίσει ένα από τα σπαθιά του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ στον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του αμερικανού προέδρου στη Βρετανία – ένα δώρο που θα συμβόλιζε την προνομιακή σχέση μεταξύ των δύο συμμάχων.

Προτού αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ το 1953, ο Αϊζενχάουερ ηγήθηκε των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Η κυβέρνηση Τραμπ δώρισε τελικά στον βασιλιά Κάρολο ένα αντίγραφο του σπαθιού.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ζήτησε σχόλιο από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

