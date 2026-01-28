Τραμπ: Προανήγγειλε αποκλιμάκωση επιχειρήσεων στη Μινεσότα μετά τον δεύτερο θάνατο διαδηλωτή από πυρά του ICE - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα. Έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν πρόκειται για αποχώρηση», αλλά για μια «αλλαγή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», που ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε στη Μινεσότα για να επιβλέψει την κατάσταση.