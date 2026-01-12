Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί - Real.gr

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα την πατήσουν» εάν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει παράνομους τους δασμούς που είχε επιβάλει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα ήταν αναγκασμένη να καταβάλει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» σε αποζημιώσεις προς τις αμερικανικές εταιρείες. Όπως υποστήριξε, τα ποσά που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν χώρες και επιχειρήσεις για να αντισταθμίσουν τις επενδύσεις τους προκειμένου να αποφύγουν τους δασμούς φτάνουν σε «χιλιάδες δισεκατομμύρια».

«Θα την πατήσουμε» τόνισε ο Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θα είναι σε θέση» να καλύψουν αυτά τα ποσά. Προσέθεσε επίσης ότι όσοι υποστηρίζουν ότι η διαδικασία θα ήταν γρήγορη και απλή, δίνουν «λανθασμένες και παραπλανητικές απαντήσεις» και ότι θα απαιτηθούν πολλά χρόνια μόνο για να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Οι δασμοί, που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο μέσω πίνακα με το ύψος τους ανά χώρα, είχαν παρουσιαστεί από τον Τραμπ ως «αμοιβαίοι» και ως μέσο για την εξισορρόπηση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, αλλά και ως πρόσθετο έσοδο για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Πολλές Πολιτείες υπό Δημοκρατικούς κυβερνήτες και μικρές επιχειρήσεις είχαν υποστηρίξει ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του, καθώς οι δασμοί βασίστηκαν σε λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν ήδη κρίνει ότι η επιβολή δασμών αδιακρίτως υπερβαίνει τις προεδρικές εξουσίες, δεδομένου ότι οι δασμοί υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κογκρέσου. Ωστόσο, δεν τους ακύρωσαν πλήρως, περιμένοντας την εξάντληση των ένδικων μέσων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση.

Ήδη, μεγάλες εταιρείες, όπως οι αμερικανικές θυγατρικές ξένων ομίλων (π.χ. Toyota) και ντόπιες επιχειρήσεις, όπως η αλυσίδα σουπερμάρκετ Costco, έχουν προσφύγει στο Αμερικανικό Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου ζητώντας αποζημιώσεις, με την ελπίδα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα κρίνει τους δασμούς αντισυνταγματικούς.





