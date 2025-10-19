Ο Τραμπ προκαλεί με ΑΙ βίντεο: Πετάει με μαχητικό αεροσκάφος φορώντας στέμμα και ρίχνει περιττώματα σε διαδηλωτές του κινήματος «No Kings» - Real.gr

Νέο κύμα αντιδράσεων προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ανάρτηση στο Truth Social βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικονίζει ως «βασιλιά Τραμπ» να πιλοτάρει μαχητικό αεροσκάφος και να «βομβαρδίζει» διαδηλωτές του κινήματος «No Kings» με καφέ υγρό.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε και στους επίσημους λογαριασμούς της κυβέρνησης, κυκλοφόρησε την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωναν ειρηνικά σε όλες τις πολιτείες.

Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι αντέδρασαν με χλευασμό και κατηγορίες προς τους διαδηλωτές, ενώ επικριτές προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί προκλητικές εικόνες και βίαιη ρητορική για να δικαιολογήσει αυξημένη στρατιωτικοποίηση και καταστολή της διαφωνίας.

Δείτε το βίντεο:

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters. This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025

Σχεδόν επτά εκατομμύρια διαδηλωτές, περίπου δύο εκατομμύρια περισσότεροι από ό,τι τον Ιούνιο, συγκεντρώθηκαν για τον δεύτερο γύρο διαδηλώσεων«No Kings» σύμφωνα με τους διοργανωτές για να διαδηλώσουν κατά αυτού που περιέγραψαν ως «αυταρχική» ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περισσότερες από 2.700 πόλεις και κωμοπόλεις των ΗΠΑ το Σάββατο, ακόμη και κοντά στο σπίτι του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

«Έτσι είναι η δημοκρατία!» φώναζαν χιλιάδες άνθρωποι στην Ουάσινγκτον, κοντά στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρέμεινε κλειστή για τρίτη εβδομάδα λόγω νομοθετικού αδιεξόδου. «Έι, έι, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φύγει!» φώναζαν οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν αμερικανικές σημαίες.