Ο Τραμπ προσκάλεσε Ερντογάν, Σίσι και Μιλέι να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, έγινε σήμερα γνωστό από την τουρκική προεδρία.

«Τη 16η Ιανουαρίου του 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στο πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», έγραψε στο Χ ο Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής Δημοκρατίας.

US President Donald Trump has invited President Recep Tayyip Erdogan to become a founding member of the ‘Board of Peace’ that is responsible for ensuring security and reconstruction in Palestine’s Gaza, Türkiye’s Head of Communications Burhanettin Duran said pic.twitter.com/UrkBtUKF5F — TRT World (@trtworld) January 17, 2026

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όπου θα προεδρεύει ο Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάς Χακάν Φιντάν ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του “Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα” μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Αίγυπτος εξετάζει μια πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο επονομαζόμενο «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Εκτιμώ την επιστολή του Εξοχότατου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις αξιόλογες προσπάθειές του να εδραιώσει τα θεμέλια της ειρήνης και της σταθερότητας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την εκτίμηση που εξέφρασε για τον καίριο ρόλο της Αιγύπτου στην υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε ο αλ-Σίσι στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

أُثمّن رسالة فخامة الرئيس “دونالد ترامب” ، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أثمن اهتمام الرئيس “ترامب” بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 17, 2026

Παράλληλα ο Μιλέι ανακοίνωσε ότι έλαβε «την πρόσκληση για την Αργεντινή να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης». «Η Αργεντινή θα στέκεται πάντα στο πλευρό των χωρών που αντιμετωπίζουν με θάρρος την τρομοκρατία, που υπερασπίζονται τη ζωή και την περιουσία και που προωθούν την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι τιμή για εμάς να μοιραζόμαστε μια τόσο μεγάλη ευθύνη» πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.