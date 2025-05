Ο Τραμπ προτείνει... αυτοαπέλαση σε παράτυπους μετανάστες - Yπέγραψε διάταγμα για δωρεάν πτήσεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι θα προσφέρει 1.000 δολάρια στους μετανάστες που θα φύγουν από τις ΗΠΑ με τη θέλησή τους, ενώ θα αναλάβει και τα έξοδα μετακίνησής τους.

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων μεταναστών του οποίου αντιμετωπίζει δικαστικά εμπόδια, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι υπέγραψε διάταγμα προκειμένου να ενθαρρύνει κάποιους παράτυπους μετανάστες να «αυτοαπελαθούν», προτείνοντάς τους δωρεάν πτήσεις.

«Θα διευκολύνουμε στο μέγιστο την αποχώρηση παράτυπων αλλοδαπών», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στο Truth Social.

Today, I signed an Executive Order to launch the first-ever self-deportation program. Illegal aliens who stay in America face punishments, including—sudden deportation, in a place and manner solely of our discretion. TO ALL ILLEGAL ALIENS: BOOK YOUR FREE FLIGHT RIGHT NOW!

From… pic.twitter.com/49RLT5UfJe

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 10, 2025