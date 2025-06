O Τραμπ σκόνταψε ανεβαίνοντας τη σκάλα για το Air Force One - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Από ένα απρόοπτο που θύμισε τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, σημαδεύτηκε η αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Νιού Τζέρσεϊ το απόγευμα της Κυριακής.

O πρόεδρος των ΗΠΑ παραπάτησε στη σκάλα του Air Force One και χρειάστηκε να κρατηθεί από το κάγκελο για να μην πέσει, όπως φαίνεται και στα βίντεο που ακολουθούν.

Donald Trump just STUMBLED while walking up the steps of Air Force One! Will MAGA freak out??? Will there be wall-to-wall coverage for a week?? Let’s find out! pic.twitter.com/sZjJWMjk7g

— Harry Sisson (@harryjsisson) June 8, 2025