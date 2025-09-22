Ο Τραμπ στην κηδεία του Κερκ: «Η Αμερική πενθεί και είναι σε σοκ» - «Συγχωρώ τον δολοφόνο» είπε η χήρα του - Real.gr

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της, κατά την ομιλία της σε επιμνημόσυνη τελετή σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Erika Kirk says she forgives the man who killed her husband.pic.twitter.com/qykvvaXYMB — Clash Report (@clashreport) September 21, 2025

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Trump: He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That’s where I disagreed with Charlie. I hate my opponent and I don’t want the best for them. I’m sorry pic.twitter.com/GUiW7NBb0y — Acyn (@Acyn) September 21, 2025

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του αμερικανού προέδρου.

BREAKING: President Trump hugs Erika Kirk. pic.twitter.com/KpgEomdMht — Leading Report (@LeadingReport) September 21, 2025

Νωρίτερα, ο Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ «έναν γίγαντα της γενιάς του» και «μάρτυρα» που δολοφονήθηκε από ένα «ριζοσπαστικοποιημένο, αδίστακτο τέρας» επειδή έλεγε αλήθειες.

«Σήμερα η Αμερική πενθεί και είναι σε σοκ. Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε από ένα τέρας γιατί έλεγε την αλήθεια. Δολοφονήθηκε γιατί ζούσε γενναία. Έκανε ό,τι είναι σωστό για το έθνος μας. Κι έτσι έγινε αθάνατος για την ελευθερία της Αμερικής. Κανείς μας δεν θα το ξεχάσει» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας την ομιλία του.

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Trump: Violence comes largely from the left. You don’t hear that from too many people, do you? pic.twitter.com/rP1nLCMhOn — Clash Report (@clashreport) September 21, 2025

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο 31χρονος Κερκ μπήκε στο στόχαστρο επειδή υπερασπιζόταν «την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τον Θεό και τη χώρα του».

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.