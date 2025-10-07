Ο Τραμπ συγχαίρει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας - Χωρίς να αναφέρει το όνομά της - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη χθες Δευτέρα την υπερσυντηρητική εθνικίστρια πολιτικό Σανάε Τακάιτσι, 64 ετών, πρόεδρο του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), η οποία αναμένεται να αναδειχθεί και τυπικά νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τις επόμενες ημέρες.

Θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα στην ιστορία της χώρας.

«Η Ιαπωνία μόλις εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, πρόσωπο που χαίρει υψηλού σεβασμού, έχει μεγάλη σοφία και δύναμη. Αυτή είναι σπουδαία είδηση για τον απίστευτο λαό της Ιαπωνίας. Συγχαρητήρια σε όλους!», τόνισε ο 79χρονος αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ μέσω Truth Social, χωρίς ωστόσο να συμπεριλάβει το όνομά της στην ανάρτησή του.

Αντιδρώντας, η κ. Τακάιτσι ανέφερε από την πλευρά της μέσω X ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη» για τα «θερμά λόγια» του κ. Τραμπ. «Αληθινά ελπίζω να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ για να κάνουμε τη συμμαχία μας ακόμη πιο δυνατή και ευημερούσα και να προωθήσουμε ελεύθερο και ανοικτό Ινδο-Ειρηνικό».