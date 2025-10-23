Ο Τραμπ θα ενημερώσει το Κογκρέσο αν αποφασίσει χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του διαθέτει το νομικό δικαίωμα να πραγματοποιεί πλήγματα κατά πλοίων σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Βενεζουέλας στην Καραϊβική, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μεταφέρουν ναρκωτικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ενδέχεται να ενημερώσει το Κογκρέσο, εφόσον αποφασίσει να επεκτείνει τις επιθέσεις σε στόχους εντός του εδάφους της χώρας.

«Μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό», πάντως «αν το κάνουμε στο έδαφος, μπορεί να πάμε πίσω στο Κογκρέσο», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα εναντίον αυτών που λέει πως είναι διακινητές ναρκωτικών στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά αν έρχονται μέσω ξηράς», είπε. «Πιθανόν θα πάμε πίσω στο Κογκρέσο και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνουμε όταν πάμε στην ξηρά. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε, αλλά νομίζω (…) θα μου άρεσε να το κάνουμε».

Η νομιμότητα των πληγμάτων εναντίον πλεούμενων που κατά την κυβέρνηση Τραμπ διακινούν ναρκωτικά σε ξένα ή διεθνή ύδατα αμφισβητείται από ειδικούς. Επικριτές της κυβέρνησης του κάνουν λόγο για εξωδικαστικές δολοφονίες και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εξάλλου, στελέχη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης θυμίζουν πως την αρμοδιότητα για την κήρυξη πολέμου – στον οποίο θα μπορούσαν να οδηγήσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας – τυπικά την έχει το Κογκρέσο, όχι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.