Ο Τραμπ θα φιλοξενήσει στον Λευκό Οίκο αγώνα ΜΜΑ για τα γενέθλιά του - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λάτρης των μαχητικών αθλημάτων, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει έναν αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου, στα 80ά γενέθλιά του.

«Στις 14 Ιουνίου του επόμενου έτους, θα έχουμε έναν μεγάλο αγώνα UFC (σ.σ. το κορυφαίο πρωτάθλημα MMA στον κόσμο) στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, για τα 250α «γενέθλια» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο ότι μια εκδήλωση MMA θα διοργανωθεί στον Λευκό Οίκο για να σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία ήταν η 4η Ιουλίου, που είναι η εθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην καριέρα του, η οποία εκτείνεται από το θέαμα και την πολιτική, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανιστεί συχνά παρέα με πυγμάχους όπως ο Μάικ Τάισον και παλαιστές όπως ο Χαλκ Χόγκαν. Από τότε που έγινε ξανά πρόεδρος, παρακολουθεί τακτικά αγώνες UFC.

Ο Τραμπ… απολαμβάνει τους σκληρούς τύπους και τα μαχητικά αθλήματα όπως το MMA, για το οποίο πρωτοστάτησε στο άνοιγμα χώρων παραστάσεων στα καζίνο του.

Σε τριάντα χρόνια, το MMA έχει μετατραπεί από ένα άθλημα «παρία» σε ένα δημοφιλές άθλημα, κάπου ανάμεσα στην ψυχαγωγία και την πολιτική. Αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ μακριά από τις ημέρες που, θεωρούμενο πολύ βίαιο, απαγορεύτηκε σε 36 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.

Το 1996, ο εκλιπών γερουσιαστής της Αριζόνα Τζον Μακέιν, το κατήγγειλε ως «ανθρώπινη κοκορομαχία».

Εκτοτε, έχουν περάσει χρόνια και το MMA, ενισχυμένο από το «προεδρικό χρίσμα», έχει… ριζώσει στην συντηρητική Αμερική.