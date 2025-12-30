Ο Τραμπ θα λάβει βραβείο ειρήνης από το Ισραήλ - Real.gr

Οι Ισραηλινοί «εκτιμούν όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε το Ισραήλ και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας» κατά της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Ανακοινώνοντας ότι θα απονείμει στον Ντόναλντ Τραμπ αυτό το βραβείο ειρήνης, την ύψιστη τιμητική διάκριση του Ισραήλ για τους πολίτες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σπάει μια παράδοση δεκαετιών απονομής του σε Ισραηλινό πολίτη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς ενθουσιασμένος, δήλωσε «πολύ έκπληκτος» και «συγκινημένος» που τιμάται με αυτό το βραβείο, υπονοώντας ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Ισραήλ για την τελετή, η οποία παραδοσιακά πραγματοποιείται την παραμονή της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται ως ο ”αρχιτέκτονας” ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια από έναν πόλεμο που διεξήγαγε το Ισραήλ και πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.
Ο Ρεπουμπλικάνος καυχιέται ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους (Γάζα, Ινδία-Πακιστάν, Καμπότζη-Ταϊλάνδη, κ.λπ.) και πιστεύει ότι οι προσπάθειές του θα πρέπει να του χαρίσουν το Νόμπελ Ειρήνης.
Η FIFA, ο ισχυρός διεθνής ποδοσφαιρικός οργανισμός, του απένειμε το βραβείο ειρήνης στις αρχές Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Ουάσινγκτον.
Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σε ορισμένες από αυτές τις συγκρούσεις ήταν ελάχιστη ή ανύπαρκτη.