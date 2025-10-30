Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο - Ανακοίνωσε μείωση των δασμών μετά την «καταπληκτική» συνάντηση με τον Σι - Real.gr

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «καταπληκτική» τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, λέγοντας στους δημοσιογράφος στο Air Force One ότι ελήφθησαν πολλές αποφάσεις.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.
Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.
President Trump said the U.S. and China have a one-year agreement in place that will be extended.
He'll visit China in April & President Xi will visit the U.S. soon. Which signals tariffs and trade barriers are unlikely to escalate near term.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.
Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.
China's President stuns the world THANKING President Trump for promoting PEACE
“Mr President you care a lot about world peace. You are very enthusiastic about settling regional hotspot issues”
I AM IN TOTAL SHOCK 🔥 pic.twitter.com/yEkzCdigUf
