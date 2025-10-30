Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο - Ανακοίνωσε μείωση των δασμών μετά την «καταπληκτική» συνάντηση με τον Σι - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ότι ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «καταπληκτική» τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, λέγοντας στους δημοσιογράφος στο Air Force One ότι ελήφθησαν πολλές αποφάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

President Trump said the U.S. and China have a one-year agreement in place that will be extended. He’ll visit China in April & President Xi will visit the U.S. soon. Which signals tariffs and trade barriers are unlikely to escalate near term.pic.twitter.com/sl4IhTKOzT — Shay Boloor (@StockSavvyShay) October 30, 2025

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.