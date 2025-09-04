Ο Τραμπ ζήτησε από Ευρωπαίους ηγέτες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο - Real.gr

Quantcast
Ο Τραμπ ζήτησε από Ευρωπαίους ηγέτες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

18:10, 04/09/2025
Ο Τραμπ ζήτησε από Ευρωπαίους ηγέτες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

Αυτό δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο το οποίο όπως είπε βοηθάει τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ ανταποκρίθηκε στην έκκληση των ηγετών των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», με επικεφαλής τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι συναντήθηκαν για να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

«Ο Πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο — καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα χρόνο. Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

