Ο τσακωμός του Τραμπ με Αυστραλό δημοσιογράφο: «Είναι σωστό να πλουτίζεις;» - «Πάψε και κάτσε ήσυχα» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο τσακωμός του Τραμπ με Αυστραλό δημοσιογράφο: «Είναι σωστό να πλουτίζεις;» – «Πάψε και κάτσε ήσυχα» – ΒΙΝΤΕΟ

08:30, 17/09/2025
Επεισόδιο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και ενός δημοσιογράφου από την Αυστραλία λίγο πριν την αναχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ  για την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο , ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε φραστικά στον Τζον Λάιονς του Australian Broadcasting Corporation, ο οποίος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν θεωρεί «σωστό» να πλουτίζει ενώ βρίσκεται στο αξίωμα.

Συγκεκριμένα ρώτησε τον Τραμπ «αν ένας εν ενεργεία πρόεδρος θα πρέπει να ασχολείται με πολλές και μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» λόγω αναφορών ότι η οικογένεια του έχει πλουτίσει από τότε που επέστρεψε στον προεδρικό θώκο.

 

Ο  Τραμπ απάντησε «όχι δεν ασχολούμαι με επιχειρήσεις, τα παιδιά μου ασχολούνται, εγώ είμαι εδώ [στον Λευκό Οίκο]» ενώ στην συνέχεια ρώτησε τον δημοσιογράφο από πού κατάγεται.

 

Ο δημοσιογράφος παρουσιάστηκε και του είπε ότι δουλεύει για το ABC με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά: «Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή και θέλουν να τα πάνε καλά μαζί μου»,.

«Ξέρετε ότι ο ηγέτης σας θα έρθει να με δει πολύ σύντομα. Θα τους πω για εσάς. Έχετε πολύ κακό τόνο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Τότε ο δημοσιογράφος ζήτησε συγνώμη και ο Τραμπ του είπε σε αυστηρό ύφος να πάψει και να κάτσει ήσυχα για να απαντήσει ερωτήσεις και από άλλους δημοσιογράφους.

