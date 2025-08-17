Ο Τσέχος πρωθυπουργός λέει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιώδεις για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
Ο Τσέχος πρωθυπουργός λέει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιώδεις για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία
Ο Τσέχος πρωθυπουργός λέει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιώδεις για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία

22:00, 17/08/2025
Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα.

«Η τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων ήταν σημαντική για το συντονισμό ενόψει της αυριανής συνάντησης στο Λευκό Οίκο», έγραψε στο X.

«Συμφωνήσαμε ότι η άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι να μπει ένα τέλος στους σκοτωμούς και ότι σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα είναι απολύτως ουσιώδεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

