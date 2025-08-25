Ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει απειλητικά το Βιετνάμ - Πάνω από 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται από τα σπίτια τους - Real.gr

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται στη διαδικασία να απομακρυνθούν εσπευσμένα σήμερα από παραθαλάσσιες περιοχές του Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει απειλητικά το κεντρικό τμήμα της χώρας της Ασίας, με ανέμους σχεδόν 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο Κατζίκι, ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει το Βιετνάμ φέτος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, στον Κόλπο του Τονκίν, όπου προκαλεί κύματα ύψους ως και 9,5 μέτρων.

Ο τυφώνας αναμένεται να φθάσει πάνω από το έδαφος περί τις 13:00 (τοπική ώρα· στις 09:00 ώρα Ελλάδας) με ανέμους ταχύτητας 157 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο υδρομετεωρολογικών προβλέψεων του Βιετνάμ.

Κάπου 325.000 πολίτες σε πέντε παραθαλάσσιες επαρχίες αναμενόταν να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να τους βρουν προσωρινά καταφύγιο σε σχολεία και διάφορα άλλα δημόσια κτίρια, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Record Typhoon Hits Sanya, Hainan, China. This evening, typhoon Kajiki is passing near Sanya with record winds (gusts 67.8 m/s, 10-min avg 45.4 m/s) and is heading to Vietnam for landfall tomorrow afternoon. pic.twitter.com/Qt4LiylXSb — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025

Το κέντρο της Βιν, παραθαλάσσιας πόλης στο κεντρικό τμήμα της χώρας, πλημμύρισε τη νύχτα.

Το πρωί, οι δρόμοι ήταν σχεδόν εντελώς άδειοι και τα περισσότερα καταστήματα και εστιατόρια είχαν κλείσει. Έμποροι και κάτοικοι είχαν τοποθετήσει σάκους με άμμο για να προστατεύουν τις επιχειρήσεις ή τα σπίτια τους.

Το ξημέρωμα, σχεδόν 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή, δυο εθνικά αεροδρόμια έκλεισαν και όλα τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στην πορεία του τυφώνα έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στα λιμάνια.

Πάντως το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται πως θα χάσει μεγάλο μέρος της έντασής του αφού φτάσει πάνω από το έδαφος.

China: Another record broken as Typhoon Kajiki passed near Sanya, Hainan, this evening. Wind gusts reached 152 mph with a 10-minute average of 102 mph along the Sanya coast. It is the strongest typhoon ever recorded in the city’s history.pic.twitter.com/Hz4AV4JRdn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 24, 2025

Πάνω από δέκα πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν χθες, ενώ στο νησί Χαϊνάν, στην Κίνα, οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 20.000 κατοίκους καθώς ο τυφώνας πέρναγε από τις νότιες ακτές.

Στο Βιετνάμ, πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχτηκαν αγνοούμενοι εξαιτίας φυσικών καταστροφών κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών του 2025, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Γεωργίας. Η ζημία για την εθνική οικονομία υπολογίζεται πως ξεπέρασε τα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Η χώρα υπέστη ζημία ύψους 3,3 δισεκ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν το έπληξε ο ισχυρός τυφώνας Γιάγκι, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στον βορρά κι αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς.