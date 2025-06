Ο Τζέιμι Φοξ ξέσπασε σε κλάματα δύο χρόνια μετά το εγκεφαλικό: «Αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεν θα την αφήσω να πάει χαμένη...» - Real.gr

Δύο χρόνια μετά το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη, ο Τζέιμι Φοξ ανέβηκε συγκινημένος στη σκηνή των BET Awards 2025 για να παραλάβει το βραβείο Ultimate Icon, σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός και μουσικός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ευχαριστώντας δημόσια την οικογένειά του, και ιδιαιτέρως την κόρη του, λέγοντας: «Κορίτσι μου όμορφο, Κορίν, δεν μπορώ να πω αρκετά για εσένα. Πάντα έμενες στο παρασκήνιο. Αλλά όταν χρειάστηκε να πάρεις το τιμόνι, το πήρες. Και φρόντισες να είμαι σήμερα εδώ».

Ο Φοξ παραδέχτηκε: «Δεν ξέρω γιατί πέρασα ό,τι πέρασα, αλλά ξέρω πως αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεν θα την αφήσω να πάει χαμένη».

While accepting the Ultimate Icon award at the #BETAwards, Jamie Foxx gets emotional speaking about his recent stroke pic.twitter.com/EFILMtAgVT

— The Hollywood Reporter (@THR) June 10, 2025