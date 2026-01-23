Ο Τζέιμς Κάμερον εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Νέα Ζηλανδία: «Εδώ υπάρχει λογική» - Real.gr

Η σχέση του Τζέιμς Κάμερον με τη Νέα Ζηλανδία δεν είναι πρόσφατη. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης είχε από χρόνια εκφράσει τον θαυμασμό του για τη χώρα, όμως η πανδημία της COVID-19 ήταν εκείνη που τον οδήγησε στην απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί μαζί με τη σύζυγό του, Σούζι Έιμις Κάμερον.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «In Depth με τον Graham Bensinger», την οποία επικαλείται το People, ο δημιουργός του «Avatar» εξήγησε ότι η αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας από τη Νέα Ζηλανδία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική του επιλογή.

Όπως αποκάλυψε, επισκέφθηκε τη χώρα για πρώτη φορά το 1994 και από τότε ένιωσε πως κάποια στιγμή θα ήθελε να ζήσει εκεί. «Ερωτεύτηκα αμέσως τον τόπο και τους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως όταν η σχέση του με τη Σούζι άρχισε να γίνεται σοβαρή, εκείνη συμφώνησε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Με την πάροδο των χρόνων και τη δημιουργία οικογένειας, η ζωή τους ρίζωσε κυρίως στο Μαλιμπού και τη Σάντα Μπάρμπαρα. Ωστόσο, είχαν θέσει ως στόχο να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους μετά την ολοκλήρωση του πρώτου «Avatar». Ήδη από το 2011, ο Κάμερον είχε αγοράσει αγρόκτημα στη Νέα Ζηλανδία και μοιραζόταν τον χρόνο του ανάμεσα στις δύο χώρες, όσο εργαζόταν στο «Avatar: The Way of Water».

Τον Αύγουστο του 2020, εν μέσω πανδημίας, η οικογένεια πήρε την οριστική απόφαση να μετακομίσει. Ο σκηνοθέτης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η χώρα κατάφερε να εξαλείψει τον ιό περισσότερες από μία φορές και να διατηρήσει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. «Οι άνθρωποι εδώ εμπιστεύονται την επιστήμη και λειτουργούν συλλογικά», σημείωσε, κάνοντας σαφή σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα: αν θα προτιμούσε κανείς να ζει σε ένα μέρος όπου επικρατεί συνεργασία και ορθολογισμός ή σε μια κοινωνία βαθιά διχασμένη, που αμφισβητεί την επιστήμη και θα βρισκόταν σε χάος μπροστά σε μια νέα κρίση υγείας.

Όταν ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως έναν εξαιρετικό τόπο διαμονής, ο Κάμερον απάντησε με νόημα, εκφράζοντας τον σκεπτικισμό του. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως η επιλογή του δεν έγινε για τα εντυπωσιακά τοπία, αλλά για τη νοοτροπία: «Δεν βρίσκομαι εδώ για τη φύση. Βρίσκομαι εδώ για τη λογική».