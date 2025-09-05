Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση αφαίρεσης καρκινικών κυττάρων - Real.gr

Το προσωπικό του γραφείο ανέφερε ότι ο Μπάιντεν αναρρώνει καλά από τη διαδικασία που είναι γνωστή ως επέμβαση Mohs – μια μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία των πιο κοινών μορφών καρκίνου του δέρματος.
Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αφαίρεση στρώσεων καρκινικού ιστού μέχρι να μην εντοπίζονται άλλα καρκινικά κύτταρα.
Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η επέμβαση. Ωστόσο, ο Μπάιντεν, 82 ετών, φωτογραφήθηκε πρόσφατα να φεύγει από εκκλησία στο Γκρίνβιλ του Ντελαγουέρ με μια εμφανή τομή στο κεφάλι.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 82χρονος Μπάιντεν αντιμετωπίζει δερματικό καρκίνο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία, ο Μπάιντεν είχε επίσης υποβληθεί σε αφαίρεση καρκινικής βλάβης από το δέρμα. Το 2023, κατά τη διάρκεια μιας καθιερωμένης ιατρικής εξέτασης, αφαιρέθηκε μια καρκινική βλάβη από το στήθος του. Ο γιατρός του, δρ. Κέβιν Ο’Κόνορ, είχε δηλώσει τότε σε σχετικό ιατρικό υπόμνημα ότι η βλάβη είχε διαγνωσθεί ως βασικοκυτταρικό καρκίνωμα — μία από τις δύο πιο κοινές μορφές καρκίνου του δέρματος — και ότι η επέμβαση Mohs ήταν η ενδεδειγμένη θεραπεία.
Μετά τη χειρουργική επέμβαση του 2023, ο δρ. Ο’Κόνορ είχε γράψει ότι «όλος ο καρκινικός ιστός αφαιρέθηκε με επιτυχία» και ότι «δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία».
Με πληροφορίες από Reuters, NBC News