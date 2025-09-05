Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση αφαίρεσης καρκινικών κυττάρων - Real.gr

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το NBC News, επικαλούμενο δηλώσεις εκπροσώπου του.

Το προσωπικό του γραφείο ανέφερε ότι ο Μπάιντεν αναρρώνει καλά από τη διαδικασία που είναι γνωστή ως επέμβαση Mohs – μια μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία των πιο κοινών μορφών καρκίνου του δέρματος.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αφαίρεση στρώσεων καρκινικού ιστού μέχρι να μην εντοπίζονται άλλα καρκινικά κύτταρα.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η επέμβαση. Ωστόσο, ο Μπάιντεν, 82 ετών, φωτογραφήθηκε πρόσφατα να φεύγει από εκκλησία στο Γκρίνβιλ του Ντελαγουέρ με μια εμφανή τομή στο κεφάλι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 82χρονος Μπάιντεν αντιμετωπίζει δερματικό καρκίνο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία, ο Μπάιντεν είχε επίσης υποβληθεί σε αφαίρεση καρκινικής βλάβης από το δέρμα. Το 2023, κατά τη διάρκεια μιας καθιερωμένης ιατρικής εξέτασης, αφαιρέθηκε μια καρκινική βλάβη από το στήθος του. Ο γιατρός του, δρ. Κέβιν Ο’Κόνορ, είχε δηλώσει τότε σε σχετικό ιατρικό υπόμνημα ότι η βλάβη είχε διαγνωσθεί ως βασικοκυτταρικό καρκίνωμα — μία από τις δύο πιο κοινές μορφές καρκίνου του δέρματος — και ότι η επέμβαση Mohs ήταν η ενδεδειγμένη θεραπεία.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση του 2023, ο δρ. Ο’Κόνορ είχε γράψει ότι «όλος ο καρκινικός ιστός αφαιρέθηκε με επιτυχία» και ότι «δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία».

Με πληροφορίες από Reuters, NBC News