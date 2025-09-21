Ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στην Υεμένη τη 10η Σεπτεμβρίου ήταν ο φονικότερος εναντίον του Τύπου από το 2009 - Real.gr

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή ότι τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχαν αποτέλεσμα των δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις τάξεις εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που έχει καταγράψει ποτέ η μη κυβερνητική οργάνωση.

Τη 10η Σεπτεμβρίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους» συνδεόμενους με το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα ανταρτών των Χούθι στην πρωτεύουσα Σανάα και στην αλ Τζαούφ.

Ανάμεσα στους στόχους ήταν, όπως ανέφεραν, το τμήμα δημοσίων σχέσεων των Χούθι, «το οποίο ευθύνεται για διασπορά μηνυμάτων προπαγάνδας στα μέσα ενημέρωσης και ψυχολογική τρομοκρατία».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα πλήγματα.

Η αμερικανική οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι 30 από τους νεκρούς εργάζονταν για την εφημερίδα «26η Σεπτεμβρίου», όργανο των ενόπλων δυνάμεων υπό τον έλεγχο των Χούθι, και για την εφημερίδα «Η Υεμένη».

Το συνδικάτο δημοσιογράφων της Υεμένης τόνισε πως μολονότι η εφημερίδα «26η Σεπτεμβρίου» ελέγχεται από τους Χούθι, συνεργάζονταν μαζί της πολλοί δημοσιογράφοι που δεν σχετίζονται ούτε με τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε με το σιιτικό κίνημα, κι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τη CPJ, ο διευθυντής της εφημερίδας «26η Σεπτεμβρίου», ο Νάσερ αλ Χάντρι, χαρακτήρισε τους βομβαρδισμούς «σφαγή δημοσιογράφων άνευ προηγουμένου», προσθέτοντας ότι χτυπήθηκε η αίθουσα ειδήσεων καθώς το προσωπικό ολοκλήρωνε την έκδοση του εβδομαδιαίου τεύχους της.

Η ΜΚΟ σημειώνει πως τα πλήγματα του Ισραήλ ήταν η δεύτερη πιο πολύνεκρη επίθεση εναντίον εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης που έχει καταγράψει ποτέ, μετά τη σφαγή του 2009 στη Μαγκιντανάο, στις Φιλιππίνες, όταν 58 άνθρωποι, ανάμεσά τους 32 δημοσιογράφοι κι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ, έχασαν τη ζωή τους σε ενέδρα εναντίον της οχηματοπομπής υποψηφίου σε περιοδεία ενόψει εκλογών.

Χονδρικά έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι άρχισαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά της Υεμένης, τονίζοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε επανειλημμένα πολύνεκρους βομβαρδισμούς στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως λιμάνια, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες και το διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Σανάα.

Και, στα τέλη του Αυγούστου, ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης των Χούθι και άλλα 11 κορυφαία στελέχη τους.