Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε τη λύπη του για την κράτηση Νοτιοκορεατών εργατών - Real.gr

Ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός διπλωμάτης εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την επιδρομή των αμερικανικών αρχών μετανάστευσης και την κράτηση περισσότερων από 300 εργατών από τη Νότια Κορέα, προτείνοντας το γεγονός αυτό, να μετεξελιχθεί σε ένα ορόσημο για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σύμφωνα με τη Νότια Κορέα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου συναντήθηκε σήμερα με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Παρκ Γιουν-τζου, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Ο Λαντάου αναφέρθηκε στην απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία, οι εργάτες από τη Νότια Κορέα δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με οποιασδήποτε συνέπειες, μετά από την είσοδό τους και πάλι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Περίπου μετά από μία εβδομάδα κράτησης σε μία εγκατάσταση κράτησης μεταναστών, οι εργαζόμενοι επέστρεψαν την Παρασκευή.