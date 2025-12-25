Ο υπερτυχερός των Χριστουγέννων: Παίκτης του Powerball κέρδισε το ποσό-μαμούθ των 1,8 δισ. δολαρίων - Real.gr

Ένας παίκτης του Powerball στο Αρκάνσας κέρδισε τζακπότ 1,817 δισεκατομμυρίων δολαρίων την παραμονή των Χριστουγέννων, σπάζοντας το τρίμηνο χωρίς νικητή.

Οι αριθμοί που έφεραν το μεγάλο βραβείο ήταν 04, 25, 31, 52 και 59, με αριθμό Powerball το 19. Η τελική αύξηση των πωλήσεων δελτίωνανέβασε το τζακπότ πάνω από τις αρχικές προβλέψεις, καθιστώντας το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο Powerball του 2025. Η εφάπαξ καταβολή του ποσού ανέρχεται σε 834,9 εκατομμύρια δολάρια.

«Συγχαρητήρια στον νέο νικητή! Πρόκειται για ένα πραγματικά εξαιρετικό βραβείο που αλλάζει τη ζωή», δήλωσε ο Matt Strawn, Πρόεδρος της Ομάδας Προϊόντων Powerball και Διευθύνων Σύμβουλος της Λοταρίας της Αϊόβα. Σημείωσε επίσης ότι κάθε δελτίο στηρίζει δημόσια προγράμματα και υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Το τζακπότ ήρθε μετά από 46 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή. Οι πιθανότητες του Powerball είναι 1 στις 292,2 εκατομμύρια, ενώ οι μικρότερες κατηγορίες έχουν σαφώς καλύτερες πιθανότητες νίκης.

Παράδειγμα παίκτη και προηγούμενοι νικητές

Ο καλλιτέχνης γυαλιού από το Ιντιανάπολις, Chris Winters, δήλωσε ότι αγόρασε το δελτίο σχεδόν παρορμητικά λόγω του μεγάλου βραβείου. Η προηγούμενη κλήρωση με νικητή τζακπότ είχε γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου, με κερδισμένα δελτία σε Μισούρι και Τέξας αξίας 1,787 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό είναι το δεύτερο τζακπότ Powerball που κερδίζεται με δελτίο στο Αρκάνσας, μετά το 2010. Η τελευταία νίκη ανήμερα της παραμονής Χριστουγέννων σημειώθηκε το 2011, ενώ το τζακπότ έχει κερδηθεί ανήμερα των Χριστουγέννων τέσσερις φορές, πιο πρόσφατα το 2013. Τα δελτία κοστίζουν 2 δολάρια και το παιχνίδι προσφέρεται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην Ουάσινγκτον, D.C., στο Πουέρτο Ρίκο και στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ.