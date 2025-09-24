Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα σαρώνει το Χονγκ Κονγκ - Η στιγμή που τεράστιο κύμα διαλύει ρεσεψιόν ξενοδοχείου - Real.gr

Ο υπερτυφώνας «Ραγκάσα» συνεχίζει να πλήττει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν.

Σοκάρουν οι εικόνες από το Χονγκ Κονγκ, την ώρα που πλήττεται από τον υπερτυφώνας. Σε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνονται οι γυάλινες πόρτες ενός ξενοδοχείου να σπάνε από γιγάντιο κύμα νερού.

Πιο συγκεκριμένα, οι δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο ξενοδοχείο Fullerton Ocean Park στο Αμπερντίν του Χονγκ Κονγκ. Στο βίντεο ακούγονται άνθρωποι να ουρλιάζουν και να κρατιούνται από έπιπλα σε ώστε να μην παρασυρθούν από το νερό, το οποίο κατέστρεψε ολοσχερώς το εσωτερικό του ξενοδοχείου. Άλλοι φαίνονται να πέφτουν και να παρασύρονται από το ισχυρό ρεύμα.

香港海洋公園富麗敦酒店

Ο υπερτυφώνας, που ονομάστηκε «βασιλιάς των καταιγίδων», είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο φέτος και πρόκειται να φτάσει στην Κίνα σήμερα. Ο αριθμός των νεκρών στην Ταϊβάν έχει αυξηθεί σε 15 και 124 εξακολουθούν να αγνοούνται καθώς υπερχείλισε φράγμα απελευθερώνοντας ορμητικά πλημμυρικά νερά στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν.

Στην Κίνα, σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Οι Αρχές σε περίπου δώδεκα κινεζικές πόλεις έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες μεταφορών. Η καταιγίδα αναμένεται να πλήξει απόψε τις πόλεις Γιανγκτζιάνγκ και Τζαντζιάνγκ.

Ο τυφώνας σήκωσε κύματα ψηλότερα από κολώνες φωτισμού στις προκυμαίες του Χονγκ Κονγκ και φουρτούνιασε τη θάλασσα στις νότιες ακτές της Κίνας, αφού πρώτα προκάλεσε φονικές καταστροφές στην Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες, όπου αναφέρθηκαν 10 θάνατοι.

Στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας καταγράφηκαν ισχυρότατοι άνεμοι.

Στο Χονγκ Κονγκ πλημμύρισαν περιοχές και προκλήθηκαν ζημιές, ενώ περισσότεροι από 60 τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομεία.