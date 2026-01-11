Quantcast
Ο ΥΠΕΞ της Κούβας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με εγκληματικό τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη - Real.gr
real player

Ο ΥΠΕΞ της Κούβας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με εγκληματικό τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη

17:45, 11/01/2026
Ο ΥΠΕΞ της Κούβας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με εγκληματικό τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη

ΠΗΓΗ: X

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφάλειας που προσέφερε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε σήμερα, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Κούβα έχει δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα που επιθυμεί να το εξάγει.

Η Κούβα εισάγει ιστορικά το μεγαλύτερο ποσοστό του πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

Ο Ροντρίγκεζ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με “εγκληματικό” τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

23:15 12/01
Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

23:00 12/01
Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

22:53 12/01
Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

22:45 12/01
Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

22:34 12/01
Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

22:30 12/01
Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

22:23 12/01
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

22:15 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved