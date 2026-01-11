Ο ΥΠΕΞ της Κούβας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με εγκληματικό τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφάλειας που προσέφερε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε σήμερα, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Κούβα έχει δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα που επιθυμεί να το εξάγει.
Η Κούβα εισάγει ιστορικά το μεγαλύτερο ποσοστό του πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.
Ο Ροντρίγκεζ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με “εγκληματικό” τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.
