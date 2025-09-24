Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Μόσχα «να σταματήσει το μακελειό» στην Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Μόσχα «να σταματήσει το μακελειό» στην Ουκρανία

22:30, 24/09/2025
Λαβρόφ και Ρούμπιο συναντήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συζήτησαν επί περίπου 50 λεπτά.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε ευθέως τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ να σταματήσει το «μακελειό» στην Ουκρανία, την ώρα που η Ουάσινγκτον σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Μόσχα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας «επανέλαβε την έκκληση του προέδρου Τραμπ να σταματήσει το μακελειό» και τόνισε ότι είναι αναγκαίο η Μόσχα «να λάβει σημαντικά μέτρα για τη βιώσιμη διευθέτηση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης» δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι δύο υπουργοί.

Λαβρόφ και Ρούμπιο συναντήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συζήτησαν επί περίπου 50 λεπτά.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη και «ίσως ακόμη περισσότερα» στον πόλεμο με τη Ρωσία, κάνοντας στροφή 180 μοιρών στην προσέγγισή του, αφού επί μήνες επέμενε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε πιθανότατα να παραχωρήσει εδάφη.

Η Ρωσία πάντως διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν είναι σε θέση να ανακτήσει τα εδάφη της και προειδοποίησε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2022.

Ο Ρούμπιο, μιλώντας την Τρίτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, υποστήριξε ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τερματιστεί με στρατιωτικά μέσα αλλά μόνο «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

