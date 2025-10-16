Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ ζήτησε από τον Ιάπωνα ομόλογό του να σταματήσει την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία - Real.gr

Quantcast
05:00, 16/10/2025
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Κατσουνόμπου Κάτο, μετέφερε τη σαφή προσδοκία της κυβέρνησης Τραμπ ότι η Ιαπωνία θα σταματήσει να εισάγει ενέργεια από τη Ρωσία.

«Με τον υπουργό Κάτο συζητήσαμε σημαντικά θέματα που αφορούν τις οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ–Ιαπωνίας, καθώς και την προσδοκία της αμερικανικής κυβέρνησης να σταματήσει η Ιαπωνία τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας», ανέφερε ο Μπέσεντ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, μετά τη συνάντηση των δύο αξιωματούχων.

