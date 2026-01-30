Ο Ζελένσκι απαντά στον Πούτιν για το κάλεσμα στη Μόσχα: Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πιθανόν να αλλάξει η ημερομηνία ή η τοποθεσία όπου θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των υπό την αιγίδα των ΗΠΑ συνομιλιών ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, αλλά ο Ζελένσκι είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση.

“Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είναι παρόντες στη συνάντηση όλοι με τους οποίους συμφωνήσαμε, γιατί όλοι αναμένουμε σχόλια”, είπε στους δημοσιογράφους όπως έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, οι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ήταν παρόντες στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση το σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι.

“Αλλά πιθανόν να αλλάξουν η ημερομηνία ή η τοποθεσία–γιατί, κατά τη γνώμη μου, κάτι συμβαίνει στην κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτές οι εξελίξεις πιθανόν να επηρεάσουν την ημερομηνία διεξαγωγής τους”, πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα είναι, από τεχνικής άποψης, έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ το 2027, προσθέτοντας ότι η διασφάλιση της διαδικασίας ‘fast track’ για την ένταξή της στο μπλοκ είναι σημαντική για τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

“Από τεχνικής πλευράς θα είμαστε έτοιμοι το 2027”, είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του 2026 η Ουκρανία θα έχει εφαρμόσει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για την ένταξή της στην ΕΕ.

“Θα ήθελα”, τόνισε ο Ζελένσκι, “να λάβει η Ουκρανία ένα σαφές χρονοδιάγραμμα”, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι αφοσιωμένη στην πραγματοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

«Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς»

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι σχολίασε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Ρώσο ηγέτη.

Σύμφωνα με το Sky News, όπως είπε, είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής σε επίπεδο ηγετών, αλλά όχι για μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «αδύνατο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συναντούσε τον Πούτιν ούτε στη Λευκορωσία, χώρα που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο με το να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μπορώ κάλλιστα να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά», τόνισε.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός όσον αφορά ενεργειακούς στόχους μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Όπως είπε, η απόφαση, την οποία η Ουκρανία θεωρεί περισσότερο ως «ευκαιρία» παρά ως δεσμευτική συμφωνία, ήταν πρωτοβουλία των ΗΠΑ και προσωπικά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν μυστικά εδώ. Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος και δεν υπήρξαν άμεσες συμφωνίες για το θέμα αυτό μεταξύ εμάς και της Ρωσίας», ανέφερε.

Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα

Οι διαπραγματευτές που εργάζονται για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να καταλήξουν σε συμβιβασμό στο ζήτημα του ελέγχου της περιφέρειας Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε συμβιβασμό στο εδαφικό ζήτημα, ιδίως όσον αφορά ένα τμήμα της ανατολικής Ουκρανίας», δήλωσε σε δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του AFP, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Το ζήτημα επίσης του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, δεν έχει επιλυθεί.

Το αίτημα του Πούτιν να παραδώσει η Ουκρανία το 20% του εδάφους του Ντονέτσκ , που παραμένει στον έλεγχό της, έχει αποδειχτεί “αγκάθι” στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε εξάλλου ότι η Ρωσία έχει σταματήσει τις ανταλλαγές κρατουμένων, η τελευταία από τις οποίες πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

«Οι Ρώσοι έχουν σταματήσει τη διαδικασία. Δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ανταλλαγή ανθρώπων, επειδή δεν πιστεύουν ότι τους αποφέρει κάτι», δήλωσε.

Η Ουκρανία, είπε ο Ζελένσκι, δεν θα βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία εάν η Μόσχα κάνει το ίδιο στην Ουκρανία, την επόμενη μέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια υποτιθέμενη συμφωνία με τη Ρωσία για αποχή από επιθέσεις σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

«Εάν η Ρωσία δεν χτυπήσει τις ενεργειακές μας υποδομές – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή υποδομή – δεν θα χτυπήσουμε τις δικές τους», δήλωσε ο Ζελένσκι, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επίσημη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων που έχουν προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και μετασχηματιστές όπως και στον τομέα φυσικού αερίου της χώρας.

Τα πλήγματα αυτά έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης ενώ ήδη επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδίως στην πρωτεύουσα Κίεβο (-6 βαθμοί Κελσίου τη νύχτα) και στις πόλεις Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, Οδησσό, στο νότιο, και Ντνίπρο στο κεντρικό.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε σε αναστολή των επιθέσεων στο Κίεβο για μια εβδομάδα εξαιτίας του υπερβολικού κρύου. Οι θερμοκρασίες στην ουκρανική πρωτεύουσα αναμένεται την Κυριακή να φθάσουν μέχρι και τους μείον 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσουν οι επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα του Κιέβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να απόσχει για μία εβδομάδα, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, από επιθέσεις στο Κίεβο, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, χωρίς να διευκρινίσει πότε υποβλήθηκε το αίτημα.

Όπως σχολίασε ο Ζελένσκι, η ευκαιρία αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης προτάθηκε από τις ΗΠΑ στη διάρκεια τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, το περασμένο σαββατοκύριακο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η ημερομηνία ή η τοποθεσία για τον νέο γύρο των συνομιλιών, που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιθανόν να αλλάξει.

“Οι Αμερικανοί είπαν ότι θέλουν να θίξουν το ζήτημα της αποκλιμάκωσης με τις δύο πλευρές να πραγματοποιούν συγκεκριμένα βήματα προς την αποφυγή της χρήσης δυνατοτήτων μεγάλης εμβέλειας προκειμένου να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για τη διπλωματία. Σε αυτό το στάδιο, αυτή είναι μια πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς και προσωπικά του προέδρου των ΗΠΑ. Το θεωρούμε μια ευκαιρία παρά μια συμφωνία”, σχολίασε ο Ζελένσκι.