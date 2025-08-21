Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Πούτιν - Real.gr

Quantcast
Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Πούτιν

22:20, 21/08/2025
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι επιδιώκει να “αποφύγει την ανάγκη” της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης”, κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή ομιλία του.

