Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι θέλει να «σπείρει το χάος» με τα πλήγματά της στις ουκρανικές ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές - Real.gr

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι θέλει να «σπείρει το χάος» με τα πλήγματά της στις ουκρανικές ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές

11:15, 09/10/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι θέλει «να σπείρει το χάος» στην Ουκρανία αυξάνοντας προσφάτως τα πλήγματά της στις ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας.

«Ο στόχος της Ρωσίας είναι να σπείρει το χάος, να ασκήσει ψυχολογική πίεση στους ανθρώπους πλήττοντας ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές», κατήγγειλε χθες, Τετάρτη, ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του σε ομάδα μέσων ενημέρωσης, για τις οποίες ήρθη το εμπάργκο σήμερα.

Παράλληλα σημείωσε ότι τα μεγάλου βεληνεκούς ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ελλείψεις βενζίνης στη Ρωσία έως και κατά 20%.

Στα σχόλιά του, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου χρησιμοποίησαν τους εγχώριας παραγωγής πυραύλους Neptune και Flamingo στις επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις διεξήγαγαν 1.550 επιδρομές σε στόχους σχετικούς με την ενέργεια στις ουκρανικές περιφέρειες Τσερνίχιβ, Σούμι και Πολτάβα τον περασμένο μήνα, αλλά σημείωσε ότι επετεύχθηκαν μόνον 160 πλήγματα.

Στο μεταξύ πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και λιμενικές και ενεργειακές υποδομές υπέστησαν ζημιές σε ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της.

Η επίθεση προκάλεσε διακοπή ρεύματος για 30.000 καταναλωτές και πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτια με φυτικά έλαια και πέλετ ξύλου, διευκρίνισε ο Όλεχ Κίπερ σε ανάρτησή του στο Telegram.

