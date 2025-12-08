Ο Ζελένσκι συναντά ξανά τους Ευρωπαίους συμμάχους του - Ο Τραμπ του προσάπτει ότι «δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση - Real.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει νέα συνάντηση σήμερα στο Λονδίνο με τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του προσάπτει ότι «δεν έχει διαβάσει» την πρότασή του για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, που αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστών διαβουλεύσεων με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Τον Ουκρανό πρόεδρο θα δεχθεί ο Στάρμερ, συνοδεία του Μακρόν και του Μερτς.

Η συνάντηση αυτή αποσκοπεί στο να γίνει ένας απολογισμός «των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της αμερικανικής μεσολάβησης», ανέφερε ήδη το Σάββατο σε ανάρτησή του στο X ο Εμανουέλ Μακρόν, δεσμευόμενος να «συνεχιστεί η άσκηση πίεσης στη Ρωσία ώστε να αναγκαστεί να κάνει ειρήνη».

Παράλληλα η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ αναμένεται στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό της Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών προσπαθειών με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία που ξεκίνησε με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στις 24 Φεβρουαρίου του 2022.

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ αναμένεται να επαναβεβαιώσουν «τη δέσμευσή τους για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία», ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι το Λονδίνο στηρίζει «τις συνεχείς προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να εγγυηθεί μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Σημαντικά ζητήματα

Οι συναντήσεις αυτές γίνονται ύστερα από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι στη Φλόριντα ανάμεσα σε Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους γύρω από το σχέδιο που αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από τρεις εβδομάδες και που αποσκοπεί σε μια διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Σάββατο ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «ουσιαστική και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Συζητήθηκαν «τα σημαντικά ζητήματα που θα μπορούσαν να εγγυηθούν τον τερματισμό της αιματοχυσίας» και «ο κίνδυνος να μην κρατήσει τις υποσχέσεις της η Ρωσία», σημείωσε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Από την πλευρά της, η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε το σαββατοκύριακο ότι συμφώνησε με την Ουκρανία ότι «κάθε πραγματική πρόοδος προς μια συμφωνία θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά υπέρ μιας διαρκούς ειρήνης».

Μετά την παρουσίαση του αμερικανικού σχεδίου πριν από τρεις εβδομάδες, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που είναι σύμμαχοι του Κιέβου καταβάλλουν προσπάθειες να εισακουσθούν.

Αυτές προσπάθησαν σε σύνοδο στη Γενεύη στα τέλη Νοεμβρίου να τροποποιήσουν κείμενο που θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία καθώς προήλθε από τον Γουίτκοφ, κτηματομεσίτη που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και που κατηγορείται ότι βρίσκεται επίσης κοντά στη Μόσχα, όπου έχει μεταβεί αρκετές φορές εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, όπως επισημαίνει το AFP.

Απομένει «πολλή δουλειά»

Αυτός και ο Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν γίνει δεκτοί την περασμένη εβδομάδα από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με το Κρεμλίνο να κάνει τότε λόγο για κάποιες προόδους, μολονότι επισήμανε ότι απομένει «πολλή δουλειά».

Ερωτηθείς χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσήψε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «δεν έχει διαβάσει» το σχέδιό του για την Ουκρανία.

«Μιλήσαμε λοιπόν στον (Ρώσο) πρόεδρο Πούτιν, μιλήσαμε στους Ουκρανούς ηγέτες -ιδίως στον Ζελένσκι, τον πρόεδρο Ζελένσκι- και πρέπει να πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε πιστεύω πως η Ρωσία θα προτιμούσε να έχει όλη τη χώρα», αλλά «δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό εξυπηρετεί τον Ζελένσκι», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο μεταξύ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε χθες «σύμφωνες εν γένει με το όραμά (του)» τις «προσαρμογές» που περιέχονται στη «νέα στρατηγική εθνικής ασφαλείας» που δημοσιοποίησε την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος.

Παράλληλα στην Ουκρανία, 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στη Ρωσία τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα: 7 στην περιφέρεια του Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, και 2 στο Τσερνίχιβ, στο βόρειο.