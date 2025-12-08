Ο Ζελένσκι θα συναντήσει αξιωματούχους του NATO και της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, όπως και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το NATO.

Ο Ρούτε θα τους δεχθεί στην επίσημη κατοικία του, προσθέτει η Ατλαντική Συμμαχία σε ανακοίνωσή της.

Προηγουμένως ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει σήμερα στο Λονδίνο τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.