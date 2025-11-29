Quantcast
Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Μακρόν τη Δευτέρα στο Παρίσι - Real.gr
real player

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Μακρόν τη Δευτέρα στο Παρίσι

20:00, 29/11/2025
Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Μακρόν τη Δευτέρα στο Παρίσι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ, καθώς μια ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει ένα αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν επίσης την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Καιρική ανάπαυλα» μετά την κακοκαιρία Adel - Πότε επιστρέφουν οι βροχές - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Καιρική ανάπαυλα» μετά την κακοκαιρία Adel - Πότε επιστρέφουν οι βροχές - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

19:15 29/11
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 210 χλμ. στην Αττική οδό - Ο λόγος που δεν έγινε δεκτή η ένσταση

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 210 χλμ. στην Αττική οδό - Ο λόγος που δεν έγινε δεκτή η ένσταση

17:55 29/11
Ιστορική συνάντηση στο Φανάρι – Υπεγράφη η κοινή δήλωση Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα

Ιστορική συνάντηση στο Φανάρι – Υπεγράφη η κοινή δήλωση Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα

15:17 29/11
Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ο σεισμικός χάρτης της Ελλάδας - Δείτε πού βρίσκονται όλα τα ενεργά ρήγματα

Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ο σεισμικός χάρτης της Ελλάδας - Δείτε πού βρίσκονται όλα τα ενεργά ρήγματα

14:42 29/11
Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

12:43 29/11
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

09:00 29/11
Βίκυ Καρατζόγλου: «Μετά τη σεξουαλική παρενόχληση κλείστηκα πάρα πολύ στον εαυτό μου»

Βίκυ Καρατζόγλου: «Μετά τη σεξουαλική παρενόχληση κλείστηκα πάρα πολύ στον εαυτό μου»

18:15 29/11
Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

11:40 29/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved