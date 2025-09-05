Ο Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο - Real.gr

Quantcast
Ο Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

12:00, 05/09/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα στην Ουκρανία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, με κεντρικό θέμα των συνομιλιών τους να είναι η ενέργεια.

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Ρόμαν Ανταράκ, ο Ζελένσκι θα ζητήσει από τον Φίτσο σήμερα τη σταδιακή αποδέσμευση της Σλοβακίας από το ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ανταράκ, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη, δήλωσε ότι το Κίεβο έχει να προτείνει λύσεις στη Μπρατισλάβα σχετικά με την ενέργεια.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν εκτίμησε σήμερα, κατά την άφιξή του στην ίδια σύνοδο, ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιστρέψει στη ρωσική ενέργεια, ακόμη κι αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ακόμη κι όταν υπάρξει ειρήνη, άποψή μου είναι ότι ακόμη δεν θα πρέπει να εισάγουμε (από τη Ρωσία). Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ισχύσει», τόνισε.

