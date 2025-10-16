Ο Ζελένσκι θα συζητήσει το θέμα των Tomahawk με τον Τραμπ - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει αύριο συνομιλίες στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ενδεχόμενη αποστολή πυραύλων cruise Tomahawk στον ουκρανικό στρατό. Αυτό είναι το βασικό θέμα του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φθάσει στην αμερικανική πρωτεύουσα σήμερα για να συναντηθεί με εςκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, διευκρίνισε ο ουκρανός αξιωματούχος, για να εξακριβώσει πότε θα είναι πραγματικά εφικτές οι παραδόσεις εξοπλισμού.