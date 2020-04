Ο Άντονι Φαούτσι παραδέχεται ότι ο Τραμπ αντέδρασε καθυστερημένα στην λήψη μέτρων για την επιδημία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Επιβεβαιώνοντας το χθεσινό δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πρότειναν την εφαρμογή της κοινωνικής αποστασιοποίησης για την αντιμετώπιση της επιδημίας από τον Φεβρουάριο, αλλά δεν εισακούσθηκαν επί έναν μήνα, ο Αντονι Φάουτσι είπε ότι εάν τε μέτρα είχαν ληφθεί νωρίτερα, «θα μπορούσαν να έχουν σωθεί ζωές». «Είναι προφανές ότι κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό», πρόσθεσε.

I hope this HONESTY from Dr. Fauci does not get him fired.

"Obviously you could logically say that if you had a process that was ongoing & you started mitigation earlier, you could have saved lives. Obviously no one is going to deny that." @CNNpic.twitter.com/rEuJHHFXsG