Ο «Απίθανος Χαλκ» απάντησε στον Τζόνσον

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Mail, ο Τζόνσον παρομοίασε τον εαυτό του με τον «Απίθανο Χαλκ», θέλοντας έτσι να τονίσει και πάλι τη δέσμευσή του ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου.

Incredible Hulk star Mark Ruffalo challenges Boris Johnson after he likened himself to superhero https://t.co/6PhcqOgWSm