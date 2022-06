Ο Βαν Τζόουνς τιμήθηκε με το βραβείο Νέλσον Μαντέλα

Ο Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής, δικηγόρος και συγγραφέας Βαν Τζόουνς τιμήθηκε με το βραβείο Νέλσον Μαντέλα Καταλύτης Αλλαγών για τις προσπάθειες και την ακτιβιστική του δράση στο κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης και για την προώθηση της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τζόουνς έλαβε το βραβείο κατά τη διάρκεια της συνόδου PTTOW!- εκδήλωση μόνο με πρόσκληση για ηγετικές προσωπικότητες δημιουργικών κλάδων που διαμορφώνουν τον πολιτισμό.

Συνιδρυτής των οργανώσεων, The Ella Baker Center for Human Rights, Color of Change, Green for All, Dream Corps και REFORM Alliance, ο Βαν Τζόουνς έχει σταθεί στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών και των πρωτοβουλιών που πιέζουν για ισότητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη μαύρη κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του βραβείου, στην οποία παρευρέθηκαν ο LL Cool J, ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, Κουέκου Μαντέλα ο Τζόουνς μίλησε για την κληρονομιά του ηγέτη της Νότιας Αφρικής, υπέρμαχου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποδέκτη του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Αποδεχόμενος την τιμή και τον επαίνεσε για την αντοχή του και την ικανότητά του να βλέπει τα καλύτερα όχι μόνο στους δικούς του ανθρώπους, αλλά ακόμη και στους πιο σκληρούς του αντιπάλους.

«Ο Νέλσον Μαντέλα άλλαξε τον κόσμο» είπε ο Τζόουνς. «Αλλά πρώτα άλλαξε τον εαυτό του. Αυτό ξεχνούν οι άνθρωποι». «Δεν πίστευε μόνο στην ομορφιά των δικών του ανθρώπων» είπε ο Τζόουνς. «Πίστευε στην ομορφιά των αντιπάλων του» πρόσθεσε.

Πρόσφατα ο Βαν Τζόουνς συνέβαλε στην κατάθεση του νόμου «First Step Act» που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο αμερικανικό σωφρονιστικό σύστημα.