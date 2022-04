Ο Ζελένσκι εξώφυλλο στο TIME - «Η απόπειρα Ρώσων αλεξιπτωτιστών να τον σκοτώσουν τις πρώτες ώρες του πολέμου»

Δημοσιογράφος του περιοδικού βρέθηκε τον Απρίλιο στο επιτελείο του Ουκρανού προέδρου για να δει πώς ο ίδιος αλλά και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του βιώνουν τον πόλεμο.

«Όταν αυτές οι πρώτες ώρες της εισβολής στην Ουκρανία αναφέρθηκαν στη συνέντευξή μας, ο Ζελένσκι με προειδοποίησε ότι οι αναμνήσεις υπάρχουν «αποσπασματικά» στο μυαλό του», γράφει ο δημοσιογράφος.

Από τις πιο ζωντανές του αναμνήσεις ήταν πριν από την ανατολή του ήλιου στις 24 Φεβρουαρίου, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του Olena Zelenska πήγαν να πουν στα παιδιά τους ότι είχε αρχίσει ο βομβαρδισμός και να τα προετοιμάσουν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Η κόρη τους είναι 17 ετών και ο γιος τους 9 ετών, και οι δύο αρκετά μεγάλοι για να καταλάβουν ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο.

«Τα ξυπνήσαμε», είπε ο Ζελένσι, με τα μάτια του στραμμένα προς τα μέσα. «Ήταν δυνατά. Υπήρχαν εκρήξεις εκεί πέρα».

Σύντομα έγινε σαφές ότι τα προεδρικά γραφεία δεν ήταν το ασφαλέστερο μέρος για να βρίσκεται κανείς. Ο στρατός ενημέρωσε τον Ζελένσκι ότι ρωσικές ομάδες κρούσης είχαν πέσει με αλεξίπτωτο στο Κίεβο για να σκοτώσουν ή να συλλάβουν αυτόν και την οικογένειά του.

«Πριν από εκείνη τη νύχτα, είχαμε δει τέτοια πράγματα μόνο στις ταινίες», λέει ο Andriy Yermak, προσωπάρχης του προέδρου.

Καθώς τα ουκρανικά στρατεύματα πολεμούσαν τους Ρώσους στους δρόμους, η προεδρική φρουρά προσπάθησε να σφραγίσει το συγκρότημα με ό,τι έβρισκε. Μια πύλη στην πίσω είσοδο ήταν αποκλεισμένη με ένα σωρό αστυνομικά οδοφράγματα και σανίδες από κόντρα πλακέ, που έμοιαζαν περισσότερο με ένα ανάχωμα από σκουπίδια παρά με οχύρωση.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, τα ρωσικά στρατεύματα έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από τον ίδιο και την οικογένειά του τις πρώτες ώρες του πολέμου, λίγα λεπτά ήταν αυτά που έκαναν τη διαφορά. «Τα πυρά τους ακούστηκαν μέσα στους τοίχους του γραφείου του»...

Ο Ζελένσκι είπε ότι ομάδες δολοφόνων των ρωσικών ειδικών δυνάμεων πέταξαν με αλεξίπτωτο στο Κίεβο την ημέρα της εισβολής με εντολή να δολοφονήσουν ή να συλλάβουν αυτόν και την οικογένειά του. Εκείνο το βράδυ έκαναν δύο απόπειρες να εισβάλουν στο προεδρικό συγκρότημα ενώ ήταν ακόμα κλεισμένος μέσα με τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά.

