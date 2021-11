Ο Βρετανός υπουργός Υγείας πείθει ζωντανά στον «αέρα» δημοσιογράφο να κάνει την 3η δόση εμβολίου - ΒΙΝΤΕΟ

-Όχι, είμαι 64 και ακόμη δεν την έχω κάνει», απάντησε εκείνος.

-Δεν την έχετε κάνει; Γιατί όχι;, ρώτησε ο υπουργός Υγείας.

-Εν μέρει, επειδή κόλλησα τον κορωνοϊό στις ενδιάμεσες εκλογές του Χάρτλπουλ. Και δεν είχα κάνει τη δεύτερη μέχρι τις 14 Ιουνίου. Έτσι, βάσει του κανόνα των έξι μηνών, θα πρέπει να περιμένω μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου», εξήγησε ο δημοσιογράφος.

-«Αλλά σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό, θα είστε εντάξει. Ελάτε εδώ αργότερα εντός της εβδομάδας. Στην πραγματικότητα ίσως σας την κάνουν τώρα αν πάτε μέσα», αντέτεινε ο Τζάβιντ.

Και αγνοώντας τις ενστάσεις του Κρεγκ συνέχισε:

«Ναι, απλά κάντε το. Μπορείτε να μου το υποσχεθείτε; Υποσχεθείτε το. Ελάτε κάντε το τώρα», είπε.

«Ελάτε, θα σας συνοδεύσω. Ελάτε. Κάντε το. Είστε έτοιμος;», ρώτησε.

Watch as Health Secretary @sajidjavid persuades Sky's chief political correspondent @joncraig to get his booster jab while the pair were preparing for an interview at St Thomas' Hospital vaccination centre.

Get live #COVID19 updates: