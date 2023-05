Ο δημοσιογράφος και εικονολήπτης του AFP Αρμάν Σολντέν σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Ο 32χρονος Αρμάν Σολντέν συνοδευόταν από τέσσερις συναδέλφους του. Κανείς από τους υπόλοιπους δεν τραυματίστηκε. Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν μαζί με Ουκρανούς στρατιώτες όταν δέχτηκαν ομοβροντία πυραύλων.

Η οικογένεια του Αρμάν ενημερώθηκε για τον θάνατό του.

Οι δημοσιογράφοι του AFP πηγαίνουν τακτικά σε αυτήν τη ζώνη, το επίκεντρο των συγκρούσεων στην Ουκρανία εδώ και πολλούς μήνες.

«Όλο το AFP είναι συντετριμμένο. Ο θάνατός του είναι μια φρικτή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημοσιογράφοι ενώ καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος-γενικός διευθυντής του Πρακτορείου, Φαμπρίς Φρις.

Ο Φιλ Τσέτγουιντ, ο διευθυντής Ειδήσεων του AFP, χαιρέτισε έναν «θαρραλέο, δημιουργικό και επίμονο» δημοσιογράφο, «η εξαιρετική δουλειά του οποίου συνοψίζει όλα όσα μας κάνουν υπερήφανους για το δημοσιογραφικό έργο του AFP στην Ουκρανία».

Ο Αρμάν Σολντέν γεννήθηκε στο Σαράγεβο και είχε γαλλική και βοσνιακή υπηκοότητα. Εντάχθηκε στο δυναμικό του AFP το 2015 αρχικά ως ασκούμενος στη Ρώμη και στη συνέχεια στο γραφείο του πρακτορείου στο Λονδίνο. Μετείχε στην ομάδα των δημοσιογράφων που κάλυψαν τις πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2022 είχε αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή βίντεο στη χώρα αυτή και πήγαινε πολύ συχνά στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Είναι τουλάχιστον ο 11ος ρεπόρτερ, συνοδός ή οδηγός δημοσιογράφου που σκοτώνεται στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την καταμέτρηση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF) και της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.

All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry