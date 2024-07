Ο Έλον Μασκ αποκαλύπτει για το τρανς παιδί του: Με ξεγέλασαν, με έβαλαν να υπογράψω κάτι έγγραφα για τον γιο μου

Ο Μασκ έκανε το σχόλιο αυτό σε συνέντευξή στον Δρ. Τζόρνταν Πίτερσον τη Δευτέρα, αφότου ρωτήθηκε για τις σκέψεις του σχετικά με τους γιατρούς που πραγματοποιούν επεμβάσεις αλλαγής φύλου σε παιδιά, μια πρακτική που τόσο ο Μασκ όσο και ο Πίτερσον χαρακτήρισαν «διαβολική».

Ο ιδρυτής της Tesla δήλωσε ότι η εμπειρία του με το παιδί του, τον Χαβιέ, που τώρα ονομάζεται Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, του άνοιξε τα μάτια σε αυτό που αποκάλεσε «ιό της woke κουλτούρας», τον οποίο από τότε έχει ορκιστεί να «καταστρέψει».

«Συνέβη σε ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια μου, όπου ουσιαστικά με εξαπάτησαν να υπογράψω έγγραφα για ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια μου, τον Χαβιέ. Αυτό συνέβη προτού καταλάβω τι συνέβαινε. Ήταν η εποχή του κορωνοϊού, οπότε υπήρχε μεγάλη σύγχυση και μου είπαν ότι ο Χαβιέ μπορεί να αυτοκτονούσε αν δεν το έκανε» ανέφερε ο Έλον Μασκ στον Πίτερσον, ενώ πρόσθεσε: «Έχασα τον γιο μου, ουσιαστικά. Το αποκαλούν ‘νεκροταφείο’ για κάποιο λόγο. Ο λόγος που το λένε ‘deadnaming’ είναι επειδή ο γιος σου είναι νεκρός… Επομένως, ο γιος μου ο Χαβιέ, είναι νεκρός, σκοτώθηκε από τον ιό της woke κουλτούρας»

Elon musk to Peterson... "My son Xavier is dead" This was the most heart breaking statement i've ever seen Elon make... We should all think about what we are doing with our country at this moment. pic.twitter.com/zc8W9ekFUV