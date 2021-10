Ο Εμανουέλ Μακρόν σκόραρε με πέναλτι σε φιλικό ματς - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

Με συμπαίκτες του τον αθλητικό διευθυντή του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, τον θρυλικό Αλσατό προπονητή και νυν σύμβουλο της FIFA, Αρσέν Βενγκέρ και παλαίμαχους σταρ της εθνικής Γαλλίας όπως οι Ρομπέρ Πιρές και Μαρσέλ Ντεσαγί, ο Εμανουέλ Μακρόν ξεδίπλωσε την... κλάση του στο χορτάρι και μάλιστα βρήκε δίχτυα στη νίκη με το τελικό 6-1, ευστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι!

French president Emmanuel Macron scores from the spot, in this afternoon’s charity match for Variétés Club de France. pic.twitter.com/KhBBcXCz3K