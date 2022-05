Ο Ερντογάν απειλεί το ΝΑΤΟ: «Δεν θα εγκρίνω την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας»

Σημειώνεται πως για την ένταξη νέων μελών στο ΝΑΤΟ, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών. Συνεπώς, υπάρχει δικαίωμα βέτο.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «δεν θα λέγαμε ναι σε όσους επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ».

We would not say yes to those who impose sanctions on Turkiye joining NATO, says Turkish President Erdogan on Finland, Sweden's NATO bid