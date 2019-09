Ο Ερντογάν παρέστη σε δεξίωση του Τραμπ στη Νέα Υόρκη - Τweet της Τουρκικής Προεδρίας για τη συνάντηση

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τουρκική προεδρία δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες και δεν διευκρίνισε εάν οι δύο ηγέτες απλά συναντήθηκαν ή είχαν επίσης συνομιλίες.

Οι τουρκικές αγορές παρακολουθούν στενά το ταξίδι του Ερντογάν για οποιαδήποτε ένδειξη ότι μια συνάντηση μεταξύ των δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ ίσως να κατάφερνε να απομακρύνει την απειλή αμερικανικών κυρώσεων στον απόηχο της αγοράς από την Άγκυρα του ρωσικού αμυντικού πυραυλικού συστήματος S-400.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters αυτόν τον μήνα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι θα συζητούσε την αγορά πυραύλων Πάτριοτ με τον Τραμπ, όταν οι δυο τους συναντιόντουσαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

President @RTErdogan, who is in New York for the 74th session of the United Nations General Assembly, attended a reception held by U.S. President Donald J. Trump in honor of heads of delegations. pic.twitter.com/0JZZ3HgMC8