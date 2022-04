Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έφθασε στο Κίεβο

Ο Γκουτέρες αναμένεται να επισκεφθεί το πρωί της Πέμπτης την Μποροντιάνκα, το Ιρπίν και την Μπούτσα -- περιοχές όπου καταγγέλθηκαν εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής -- και ακολούθως θα συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.

We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.

The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.