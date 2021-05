Ο γιός του Νετανιάχου κάνει μάθημα ιστορίας στους Τούρκους: «Γενοκτόνοι Ελλήνων Χριστιανών»

ΠΗΓΗ: sigmalive

«Σε όλα τα τουρκικά bots που με ακολουθούν εδώ –ένα γρήγορο μάθημα ιστορίας. Δεν είστε γηγενείς στην Ανατολία, ήρθατε από την Κεντρική Ασία και κάνατε γενοκτονία στον τοπικό ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό. Η Ιντσαμπούλ είναι στην πραγματικότητα Κωνσταντινούπολη και την καταλάβατε παράνομα. Κάνατε επίσης γενοκτονία στους Αρμένιους. Αυτήν τη στιγμή κατέχετε παράνομα τη βόρεια Κύπρο, τη βόρεια Συρία και το Κουρδιστάν. Η χώρα σας κυβερνάται από έναν δικτάτορα που θέλει να καταλάβει και να καταπιέσει τον αραβικό κόσμο όπως στις μέρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.»

