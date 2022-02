Ο Γουόρεν Μπίτι και η Ανέτ Μπένιγνκ δεν ανταλλάσουν δώρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η σύζυγος του Ανέτ Μπένινγκ (Annette Bening) εμφανίστηκε στο The Kelly Clarkson Show για να προωθήσει τη νέα της ταινία Death on the Nile με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh) και μίλησε για το πώς περνάει με τον Μπίτι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το ζευγάρι γιορτάζει τον Μάρτιο 30 χρόνια γάμου.